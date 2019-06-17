فاطمة الدوبي.. بطلة السعادة والإيجابية

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

النجاح والتفوق لا يحدثان دون المرور بمحطات التعب والجهد والاصرار، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات، وكما أن إرادة النجاح مهمة، الا أن الأهم هو التحضير له، والإرادة الصادقة للإنسان تشبه قوة خفية تسير خلف ظهره، وتدفعه دفعاً للأمام على طريق النجاح، وتتنامى مع الوقت حتى تمنعه من التوقف أو التراجع، ومن يجتهد ويتحمل الصعوبات، سيجد أن للنجاح لذة وجمالاً وطعماً لا يقاوم، بعكس من تعود ألا يجتهد لصنع شيئاً جميلاً وألا يثابر للوصل لأحلام صنعها في خياله، ستجده لا يستمتع بطعم النجاح لأنه غالباً لن يدركه.

مبادرات

هكذا بدأت فاطمة الدوبي التي تعمل بمركز سعادة المتعاملين في مركز الثقافة بأم القيوين حديثها مع (البيان) عندما فازت بميدالية بطلة السعادة والإيجابية، وبينت أنها التحقت بالوظيفة في عام 2008 أي ظلت تعمل 9 سنوات تمكنت خلالها من إطلاق مبادرات السعادة وتفعيل دور القسم بهدف تحقيق سعادة المتعاملين، كما أنها كرمت من قبل وزير الثقافة وتنمية المعرفة على أدائها المتميز كأفضل موظفة متميزة في عام 2018.

رحلة ابتسامة

وأضافت إن إسعاد المتعاملين يعد واجباً وطنياً ورحلة تبدأ بالابتسامة وحسن الاستقبال والمعاملة مروراً بتعزيز ثقة المتعامل بالجهة الحكومية من خلال بناء علاقة ودية معه تنتهي بإنجاز طلبه والرد على كافة تساؤلاته واستفساراته بدقة وسرعة وتقديم الخدمة المطلوبة بسرعة وسهولة وبساطة في الإجراءات، كما أنها تعد إسعاد المتعاملين واجباً وطنياً ينبغي على كل الموظفين أن يؤدوه باحترافية وتفانٍ وإخلاص.

وقالت الدوبي إن تقديم خدمات حكومية متميزة للمتعاملين تفوق التوقعات هو السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق سعادة المتعاملين وتطوير مستويات الأداء في الجهات الحكومية، وهو ما ميزها ومكنها من أن تنال ذلك التكريم الذي تعده وساماً على صدرها، مبينة أنها استطاعت على مدى 9 سنوات قضتها في عملها أن تعمل وفق معادلة تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، لافتة إلى أن تغيب رجل من كبار المواطنين كان يزور المركز الثقافي لقراءة الكتب بصورة يومية دفعها للاستفسار عنه لتكتشف إصابته بوعكة صحية، فبادرت بتنظيم زيارة مع فريق سعادة المتعاملين إلى منزله للاطمئنان عليه وتقديم مكتبة تحتوي على كتبه المفضلة وهدية رمزية من العاملين في المركز ما كان له الأثر الطيب في نفسه.

مدرب سعادة

وبينت أنها عقدت عدة دورات عن السعادة بعد حصولها على شهادة مدرب سعادة المتعاملين من قبل مجلس الوزراء، ومنها دورة السعادة في الوزارة وبلدية أم القيوين والمنطقة الطبية بأم القيوين، كما نفذت خلوة السعادة على مستوى مركز أم القيوين تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة ومهرجان السعادة على مستوى الإمارة، كما أوضحت أن لديها أعمالاً، ومنها تطوعها في تكاتف ومجلس سفراء الإمارات واكسبو 2020 ويوم لدبي وتطوعت في القمة العالمية للحكومات واليوم العالمي للتسامح ورمضان أمان وساعة الأرض والكثير من الأعمال التطوعية.