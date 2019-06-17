مدينة الطفل تطلق مسابقة «شجرتي الوطنية»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي مسابقة «شجرتي الوطنية» للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، وذلك لمشاركتهم وتثقيفهم وتعريفهم بشجر الغاف، وأهمية المحافظة عليه في البيئة المحلية.

وأوضحت نيلا المنصوري، رئيسة مدينة الطفل: انطلاقاً من مبادرة قيادتنا الرشيدة بتبني عام التسامح 2019، واختيار أوراق الغاف رمزاً للتسامح والوطنية، فإننا في بلدية دبي وخاصةً مدينة الطفل، يأتي دورنا اليوم لتثقيف وترسيخ جميع مبادئنا الوطنية في أذهان الأطفال، والمسابقة تهدف أيضاً إلى تعريف هذه الفئة الصغيرة بفوائد شجر الغاف، وأهمية المحافظة عليها كما حافظ عليها من قبلنا أجدادنا وآباؤنا الأولون، فنحرص ألا تنقطع صلتنا بها ونرويها ونزرعها في أجواء ومناطق تتعايش وتتأقلم فيها هذه الأشجار، وأقصر طريقة لتعزيز هذه المفاهيم بإطلاق مبادرات ومسابقات تحمّس أطفالنا للمشاركة وترديد فوائدها، وبذلك ستبقى راسخة في أذهانهم إلى المدى البعيد.

ويتمكن الأطفال من المشاركة بالتقاط فيديو لمدة دقيقة واحدة بمجاورة شجرة من أشجار الغاف الجميلة يوضحون فيها مدى أهمية المحافظة على هذه الأشجار وعلى تكاثرها وذكر فوائدها العديدة وتاريخها الأصيل المرتبط بتراث دولة الإمارات العريق، ويشترط نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإضافة وسم #شجرتي الوطنية_مدينة_الطفل، لمعرفة المزيد من الشروط زيارة الموقع الإلكتروني www.childrecnity.ae

كما تمتد استقبال المشاركات من الشهر الجاري وحتى 21 نوفمبر 2019، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية قيّمة، وسيحصل أيضاً جميع المشاركين على شهادة شكر وتقدير لجهودهم.