تحطيم الرقم العالمي في فترة صيانة التوربينات الغازية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، تحطيم الرقم القياسي العالمي في فترة الصيانة (Major Inspection Outage)، عن طريق إعادة هندسة عمليات الإصلاح للتوربينات الغازية من فئة (SGT5-4000F)، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث نجحت الهيئة في إكمال الصيانة في عمليات الفحص الرئيسة خلال 11 يوم عمل، مقارنة برقم الهيئة السابق (30 يوم عمل)، ما يشكل خفضاً لمدة الصيانة بنسبة 63 ٪، وزيادة توافرية التوربينات الغازية.

تعزيز

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق الريادة والوصول إلى المركز الأول في جميع المجالات، نحرص على مواصلة العمل ببرامجنا وخططنا ومشاريعنا الرامية إلى تعزيز المكانة التنافسية على المستوى العالمي، والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوفير في نفقات التشغيل والصيانة، لتحقيق الاستدامة الشاملة، ترجمةً لمحاور «رؤية الإمارات 2021»، لتكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، و«خطة دبي 2021»، التي وضعت خارطة طريق لتوفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة. وكانت الهيئة قد وضعت خطة لتحقيق هذا الإنجاز، وبدأت بتطبيقها منذ عام 2016».

أهمية

وأضاف: «توفر هذه التوربينات الغازية، إلى جانب التوربينات البخارية (التي تعتمد على الناتج الحراري لهذه التوربينات الغازية)، ما نسبته 63.2 ٪ من الطاقة الكهربائية التي تنتجها الهيئة، فضلاً عن 55 ٪ من الطاقة الحرارية اللازمة لإنتاج المياه المحلاة، التي تقوم الهيئة بتوفيرها على مستوى الإمارة، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للهيئة».

وتتلخص أهداف المشروع في تعزيز مكانة دبي، وإبراز مكانتها كجهة رائدة في التحول التكنولوجي، حيث يوجد ما مجموعه 461 وحدة مماثلة على مستوى العالم، بما في ذلك 46 وحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توظيف

وقال المهندس ناصر محمد حسين بن لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في الهيئة: «عن طريق توظيفنا العديد من الأفكار والتقنيات المبتكرة، نجح فريق مكون من أكثر من 200 عضو، بما فيهم 176 موظفاً ميدانياً، في تخفيض فترة خروج الوحدة GTK53، بهدف الصيانة في المحطة (K) في أكتوبر 2018، ليصل إلى 11 يوم عمل، لنحطم بذلك الرقم القياسي العالمي السابق من مستوى 30 يوماً، وتأكيداً على استدامة المشروع، فقد تم تحقيق نفس الفترة على الوحدة GTK52 في المحطة (K) في أبريل 2019».

ومنذ نجاح المشروع، من المتوقع أن ينتج عن خفض فترة الصيانة خلال الــ 12 سنة، زيادة توافرية الوحدات عالية الكفاءة، والاستخدام بــ 756 يوماً. وعلاوة على ذلك، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي، في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 394,632 طناً في السنة، أي ما يعادل 18.13 مليون شجرة.