افتتاح أكاديمية تدريب مهني متطوّرة لتجديد طلاء السيارات في الشهامة

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أكاديمية تدريب مهني متطورة لتجديد طلاء السيارات في منطقة الشهامة بإمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركة «بي ايه إس إف»، المتخصصة في مجال الكيماويات.

وأكد الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني: تم تصميم الأكاديمية والصفوف الدراسية وورش العمل والمرافق المتاحة فيها لتكون بيئة مثالية للممارسات الميدانية يخوض فيها الطلبة هذه التجربة الفريدة في بيئة آمنة مجهزة بأحدث التكنولوجيا.

وأضاف أنه وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الطاقات الشابة لقيادة المرحلة المقبلة، يأتي التعاون بين معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وشركة «بي ايه إس إف» لإطلاق أكاديمية طلاء السيارات، والتي تعد أول أكاديمية من نوعها لتدريب الشباب الإماراتي على الطلاء مزودة بأحدث التقنيات التعليمية المتطورة في مجال التدريب إلى جانب البرامج الفنية التخصصية التي تم تطويرها من قبل فريق أكاديمي مختص والتي ستسهم في إثراء المحتوى المعرفي بالتجارب والخبرات التطبيقية في مجال طلاء ودهان السيارات.

وأكد الحمادي حرص المعهد على اكتشاف وتعزيز طاقات أبناء الوطن المتميزة والعمل على فتح تخصصات وآفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي ليجدوا المكان المناسب لتطوير مواهبهم وشغفهم تحت أيدي مختصين.

مسؤولية مشتركة

وأضاف: «إن إطلاق أكاديمية طلاء السيارات يعكـــس الــتزامنا بالمسؤولية المشتركة لضمان نجاح الجهود الجماعية في سبيل إعداد وتطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى مشاركة الكفاءات المواطنة في سوق العمل وإعداد نوعية متميزة من المخرجات ذات الكفاءة العالية بما يحقق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030»، مؤكداً أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يعمل ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الوظائف المهنية والفنية في الدولة، وتعزيز دور الدراسة المهنية والفنية في صناعة أجيال تتمتع بالكفاءة قادرة على تشغيل الوظائف، وتقديم الخدمات المـــبتكرة وتطوير المنتجات الوطنية بمقاييس وجودة عالمية.

وأكد الدكتور أودو هوينجر، نائب الرئيس في «بي ايه إس إف» الشرق الأوسط، أن إنشاء أكاديمية التدريب المهني المتطورة لتجديد طلاء السيارات بالرذاذ في أبوظبي يؤكد التزام شركة «بي ايه إس إف» بدعم أهداف التنمية في دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى تدريب الشباب من أصحاب المواهب ليصبحوا محترفين في طلاء السيارات، بالتعاون مع المدربين في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وتضم الأكاديمية مختبراً كبيراً لألوان الطلاء، ومنطقة تجارب مخصصة لشركاء الأعمال، ومساحة أخرى مكرّسة للتطبيقات والتحضيرات، إلى جانب فصل دراسي احترافي مجهز بأحدث أدوات التدريب الفني والوسائط المتعددة.

ويتميز المنهج التدريبي بمرونة تتيح تلبية احتياجات محددة لدى العملاء .