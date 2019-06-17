«الإمارات للأبنية الخضراء» يؤكد أهمية تحديث البيئات العمرانية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس الإمارات للأبنية الخضراء أهمية تحديث البيئات العمرانية في الدولة لتحقيق أهداف خفض البصمة الكربونية محلياً وعالمياً.

وأطلق المجلس، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، أجندة برنامجه التدريبي السنوي المتخصص بتحديث الأبنية المشيدة، لعام 2019.

وسيتم تنظيم دورات البرنامج بمستويين: المبتدئ والمتقدم، عبر شراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، و«شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، وستقام ورش العمل التي تُختتم بمنح شهادات للمشاركين الذي يتم اعتمادهم كخبراء متخصصين بتحديث الأبنية، في كل من أبوظبي ودبي.

وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة المجلس: «يمكن تحقيق استدامة مستقبل قطاع الأبنية من خلال وضع الأطر التنظيمية المناسبة والتركيز على ابتكار تقنيات الاستدامة، لكن التركيز يجب أن يكون موجهاً على الأعداد الضخمة من الأبنية المشيدة فعلياً، والتي يجب تعزيز دورها في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وبالإضافة إلى أهداف الاستدامة الوطنية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، يتطلع العالم اليوم إلى تحقيق هدفين هامين: وصول انبعاثات كربونية بمعدل صفر ضمن المباني الجديدة بحلول عام 2030، في حين يركز الهدف الثاني على تحقيق هذه النسبة في جميع المباني بحلول عام 2050».

وأضاف: «يمثل برنامجنا المتخصص بتحديث الأبنية خطوة أولى نحو توجيه وإرشاد القطاع إلى أفضل السبل المتاحة لتحقيق أهداف الانبعاثات، من خلال تسليط الضوء على أهمية أعمال التحديث التي يمكن أن تكون منخفضة التكاليف، وتضمن إطالة عمر الأبنية، وتوفر عائدات أكبر على الاستثمار».