المؤتمر الدولي لأبحاث الحكومة الرقمية ينطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

تستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة العشرين من «المؤتمر الدولي لأبحاث الحكومة الرقمية»، والذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 18-20 يونيو 2019 في دبي، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين في مجال الحكومة الرقمية، وعدد من رواد العمل الحكومي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة الدراسات العليا في مجال الإدارة والسياسات الحكومية.

ويقام المؤتمر السنوي الذي تنظمه منظمة «مجتمع الحكومة الرقمية» هذا العام تحت شعار «الحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي». وسوف يناقش المؤتمر عدداً كبيراً من أوراق العمل والأبحاث والدراسات حول الحكومة الرقمية والتحولات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي وتطبيق تقنياته في خطط التنمية والخدمات الحكومية والمدن الذكية، بالإضافة إلى مناقشة مشاركة المجتمع المدني ودور الابتكار الحكومي في عصر الذكاء الصناعي وسبل تطوير أدوات الحكومات ومراكز اتخاذ القرار.

مختبر عالمي

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تعكس استضافتنا للمؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط دور دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لحكومات المستقبل ومختبر عالمي لصنع السياسات الحكومية المبتكرة الهادفة إلى تحسين جودة حياة الناس في مختلف دول العالم.».

وأضاف المري: «برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية أصبح محط أنظار دول العالم، استطاع خلال زمن قياسي تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية وتطوير القطاعات الحيوية داخل الدولة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا وواجبنا الوطني ورسالتنا العلمية، مستمرون في المساهمة الفعالة في مسيرة التميز الحكومي لدولة الإمارات».

تحفيز

ومن جهته، أكد فادي سالم، الرئيس المشارك للمؤتمر ومدير قسم البحوث والاستشارات في كليّة محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن تنامي استخدام الحكومات لتقنيات وحلول الذكاء الصناعي حول العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة، محفز لخلق فرص أفضل لتلك الحكومات في المستقبل، إلا أنه وفي الوقت نفسه تجبر هذه التحولات الشاملة الحكومات على مواكبتها وابتكار سياسات لمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الأخلاقية.

حضور عالمي

تجمع الدورة العشرون من المؤتمر علماء وخبراء من قارات العالم الست، والذين سيحضرون المؤتمر من 62 مدينة في 45 دولة حول العالم. ويمثل الحضور شبكة عالمية من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال الحكومة الرقمية.

كما راجعت لجنة برنامج المؤتمر التي تضم نحو 200 عالم في الحكومة الرقمية نحو 150 بحثاً مقدماً. وسيتم تقديم الأبحاث المقبولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية والسياسة العامة في 6 حلقات عمل و 3 حلقات نقاشية وندوة دكتوراه و 14 مساقاً و21 جلسة على مدار أيام المؤتمر الثلاثة.

أوراق عمل

ستتضمن دورة هذا العام من المؤتمر عدداً من أوراق العمل البحثية حول التطبيقات المتنامية للذكاء الاصطناعي، والتي تعرض العديد من التحديات والفرص للحكومات في جميع أنحاء العالم، وذلك في ظل تغيير الأشكال التقليدية لتقديم الخدمات وصنع السياسات من خلال تطبيق تقنيات خوارزميات الذكاء الاصطناعي ودراسة التأثيرات المجتمعية للبيانات الضخمة، إضافةً إلى تأثيرات تقنيات بلوك تشين وإنترنت الأشياء وتطبيقات المدن الذكية.