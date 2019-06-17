اعتماد آليات لتطوير العمل الإداري في أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أمس بمكتب سمو الحاكم اجتماع مجلس الأكاديمية. وصادق المجلس في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع السابق ليناقش بعدها عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع الأكاديمية والعلمية والإدارية واتخذ حيالها عدداً من القرارات المهمة التي تساهم في تطوير عمل الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع أعضاء اللجان العليا لتسجيل وقبول الطلبة المرشحين للانتساب للدفعة الـ23 من الطلبة الضباط وعدد المقاعد المخصصة لهم في هذا العام، وآليات تطوير العمل الإداري والارتقاء به في الأكاديمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع بعض الاقتراحات حول تحديد موعد لتخريج طلبة الدراسات العليا الذين أنهوا متطلبات التخرج وفق المعايير الأكاديمية، كما ناقش المجلس عدداً من الاقتراحات التطويرية.

عزاء

من جهة أخرى، قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أمس واجب العزاء في وفاة علي محمد عبيد الحصان الشامسي.