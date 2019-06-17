شرطة دبي تبحث سبل تطوير المشاريع الإنشائية والتجهيزات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بشرطة دبي، الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في قطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات، للاطلاع على سير المشاريع، ونتائج قسم الدراسات والتصميم، وتقارير المشتريات، ونُظم عمل أرشفة المخططات والتصاميم الخاصة بمباني وممتلكات شرطة دبي، وأعمال الصيانة لبعض المباني والإنشاءات، وسبل تطوير الأنظمة والخدمات المقدمة من الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات للموظفين وكذلك للجمهور، وسير العمل في كافة الإدارات الفرعية والأقسام.

كان في استقبال اللواء محمد بخيت، العميد نعيم محمد شريف الخطيب، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالوكالة، والعميد خالد حميد الشامسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، حيث استهل الزيارة بالاطلاع على قسم الخدمات بإدارة الشؤون الإدارية، للوقوف على نتائج تقييم البوابة الإلكترونية في الشبكة الداخلية لشرطة دبي لكافة الإدارات العامة، وعملية تطوير بوابة الإدارة، من خلال إضافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، للموظفين وللإدارات العامة، مثل إضافة الأمور المتعلقة بالميزانية، وتقييم ونتائج البصمة الكربونية، ومعايير المحافظة على البيئة، ومواد للتوعية والتثقيف التي تدعم الإدارات العامة في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة منها، وكذلك كافة الخدمات التي يحتاجها الموظف من كافة أقسام الخدمات والتجهيزات، كونها الإدارة المعنية بتوفير احتياجات شرطة دبي.

وخلال الزيارة تفقد اللواء بخيت مشروع (SPS) في الاستقبال الرئيسي للقيادة العامة لشرطة دبي، ومستوى الإنجاز، وكذلك إدارة الهندسة والمشاريع، وإدارة العقود والمشتريات، وإدارة الشؤون الإدارية.