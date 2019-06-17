«الداخلية» تسمح للأفراد باستخدام الطائرات بدون طيار لأغراض التصوير بضوابط

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أعلنت وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني، رسمياً، وللمرة الأولى على مستوى دولة الإمارات، السماح للأفراد بالتصوير باستخدام الطائرات بدون طيار، وذلك من خلال ضوابط، أبرزها تتعلق بسلامة حركة الطيران، وسلامة الأفراد واحترام خصوصياتهم، بالإضافة إلى ضوابط أخرى، تم تحديدها ضمن تشريعات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنه تزامناً مع هذا التطور، قامت الهيئة بتحديث التطبيق الذكي للهواتف المتحركة «MyDrone Hub»، الذي يسهل وبشكل كبير عملية التحديد الفوري للمناطق التي يسمح التصوير بها، مع التركيز على سلامة وأمن حركة الطيران والمنشآت الوطنية، ومراعاة خصوصية الأفراد والممتلكات، أثناء القيام بعملية التحليق والتصوير، وذلك لعدم خرق القوانين النافذة في الدولة.

الرياضات الجوية الخفيفة

وكشف اللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، في مؤتمر صحافي مشترك، عقد أمس في أبوظبي، أن عدد المسجلين منذ إطلاق المنصة الموحدة والتطبيق الخاص بالتسجيل، وصل إلى أكثر من 8028 شخصاً، بعد أن كان لا يتعدى المئة، ما يدل على زيادة الوعي بأهمية تسجيل الأدوات والطائرات التي تستخدم في مثل هذا النوع من الرياضات، والالتزام بالقوانين والأماكن المسموح فيها بممارسة الرياضة.

وأعلن الريسي أمس، عن أطلاق حملة «أنت المسؤول» في نسختها 2019، والهادفة لتعزيز التوعية باشتراطات الرياضات الخفيفة، ومن بينها الطائرات بدون طيار «الدرونز»، والتعريف بأسس ممارستها، والأماكن المسموحة، ما يضمن الملاحة الجوية، وتوفير متطلبات السلامة.

اتفاقيات

كما أشار الريسي إلى أنه جرى التوقيع على اتفاقية بين 5 جهات حكومية، بهدف التعاون الفني والمؤسسي، لتنظيم ممارسة الرياضات الجوية، وتوحيد الجهود وتكاملها وتبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكافة الأطراف.

من جانبه، أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، حرص الهيئة على التعاون مع الشركاء، لتعريف الجمهور بجميع الأنظمة والقوانين، التي تؤمّن لهم السلامة وتجنبهم مخاطر مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى أن الحملة الأولى لاقت صدى إيجابياً وتفاعل الجمهور على مدى السنوات الماضية.

مراجعة

ورداً على سؤال بشأن العقوبات المطبقة بحق مخالفي ضوابط ممارسة الطائرات بدون طيار، أوضح السويدي، أن الهيئة تقوم بمراجعة بالعقوبات الحالية، وبصدد وضع منظومة جديدة للعقوبات على المخالفين، بالتنسيق مع وزارة العدل، وستنتهي منها في أسرع وقت ممكن.

وقال إن العمر المسموح به لتسجيل الطائرات بدون طيار، يبدأ من 16، حيث بلغت الطائرات المسجلة حوالي 8 آلاف و28 طائرة، وبلغ عدد الشركات المسجلة 92 شركة.