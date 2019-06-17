«التفتيش الأمني» في شرطة أبوظبي ترفع كفاءة متدرّبيها

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي، مجموعة من البرامج والأنشطة التدريبية؛ بهدف رفع كفاءة المتدربين وتعريفهم بالمستجدات العالمية المتطورة في توفير الاهتمام ورعاية الكلاب البوليسية لأداء مهامها الأمنية خصوصاً في مجال التفتيش الأمني.

وأكد العميد جمال حبش مدير إدارة التفتيش الأمني، أنهم حققوا نجاحات متميزة في مجال التدريب وطرق التعامل الصحيح مع الكلاب البوليسية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

ولفت إلى أن المبنى الجديد وفر إمكانات كبيرة ومتميزة للمتدربين للقيام بواجبهم الأمني، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من الحظائر والعيادة البيطرية المجهزة بأفضل المواصفات لتوفير الرعاية الطبية للكلاب البوليسية، إلى جانب سكن ونادٍ للضباط والأفراد.

وأضاف: إن مهام وتخصصات الكلاب البوليسية توسعت بشكل كبير، حيث يتم استخدامها في المجالات الأمنية المختلفة من بينها الكشف عن المخدرات والأسلحة، والبحث عن الأحياء والجثث، وفض الشغب والاقتحام، وتتبع الأثر، فضلاً عن مجالات العروض، والكشف عن سوسة النخيل، وغيرها.

ويذكر أن إدارة التفتيش الأمني k9 تأسست بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في عام 1982 بفرع أبوظبي وتبعه افتتاح فرع العين عام 1983 وبعدها فرع المرفأ في عام 2002، وتبعه افتتاح فرع آخر بالغويفات، واستحدث فرع التدريب وفرع الإنتاج والتوليد عام 2006.

ومع اتساع الرقعة الجغرافية لإمارة أبوظبي تم تحويل القسم إلى إدارة في عام 2009، بمسمى إدارة التفتيش الأمني k9، وتضم الإدارة اليوم مجموعة من الأقسام والأفرع منتشرة بجميع مناطق الإمارة.