مناقشة خطط الدوائر الحكومية في دبي لمواجهة الأزمات والكوارث

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي، الاجتماع الثاني للفريق لعام 2019، والذي عقد في مركز التحكم الموحد لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، واستعرض المجتمعون قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها سجل المخاطر، واستعدادات وخطط وإمكانات الدوائر الحكومية في إمارة دبي لمواجهة الأزمات والكوارث بفعالية عالية.

حضر الاجتماع أحمد بن حميدان نائب مدير ديوان سمو حاكم دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وباقي أعضاء الفريق من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الطيران المدني، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء المري، بما يقدمه فريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي، في سبيل تحقيق الأمن والأمان في الإمارة.