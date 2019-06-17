عصف ذهني لبحث الاحتياجات التطويرية المجتمعية في حتا

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس جمان النسائي، في هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة عصف ذهني لبحث الاحتياجات التطويرية المجتمعية لأهالي منطقة حتا، وذلك بهدف طرح مبادرات نوعية وبرامج استجابة سريعة لتلبية هذه الاحتياجات وتحقيق تقدم ملموس في الخدمات المجتمعية في المنطقة.

واستعرضت ورشة العصف الذهني نتائج الدراسة الاجتماعية التي أجرتها الهيئة لمنطقة حتا، والفرص التطويرية التي أوصت بها الدراسة، حيث تم مناقشة الحلول والمبادرات المقترحة والمتناسبة مع تطلعات أهالي المنطقة بالاستفادة من الخبرة الميدانية لعضوات المجلس النسائي وبمشاركة خبراء من التخصصات الاجتماعية المختلفة في الهيئة.

وقالت هند مبارك الأحبابي، رئيس مجلس جمان النسائي في هيئة تنمية المجتمع: «نهدف من خلال هذا اللقاء الخروج بتوصيات تقدم استجابة سريعة ونوعية للاحتياجات الاجتماعية لأهالي المنطقة وبما يتناسب مع أولوياتهم. ونتوقع أن يساهم وجود المجلس النسائي في حتا في تحقيق الأهداف المرجوة ».

وأضافت: «شارك في ورشة العصف الذهني خبراء من هيئة تنمية المجتمع من تخصصات مختلفة تتضمن التمكين المالي والخدمات المجتمعية وخدمات أصحاب الهمم وتطوير الطفل، وهو ما ساهم في إثراء النقاش وطرح أفكار عملية يمكن بلورتها إلى مبادرات».

وبينت الأحبابي أن مشاريع الشباب والتمكين المالي والمهني تعد من أبرز المواضيع على قائمة أولويات أهالي حتا، وهو ما يتطلب خطة توعية وتطوير شاملة تتضمن بناء القدرات التعليمية والتوعية المالية وتمكين المرأة .

وأكدت موزة المطيوعي، رئيس مجلس حتا النسائي أهمية دور المرأة في النهوض بأسرتها ومجتمعها، متوقعة أن يكون للمجلس النسائي خلال أشهر قليلة أثر كبير في الوصول إلى أهالي المنطقة وطرح حلول متناسبة بشكل كامل مع تطلعاتهم.