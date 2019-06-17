استعراض محاور برنامج أبوظبي للتحول للطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ محاور برنامج أبوظبي للتحول للطاقة النظيفة وخطة الحكومة بشأن تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، وما يشهده هذا القطاع من فرص وتحديات محلياً وعالمياً؛ وذلك في كلمة ألقاها خلال فعاليات «أسبوع أستراليا للطاقة» الذي عقدت أعماله في مدينة ملبورن الأسترالية بمشاركة ما يزيد على 500 شخصية من صنّاع القرار والقادة والمسؤولين المعنيين بالقطاع من أستراليا ومختلف أنحاء العالم.

وتأتي المشاركة في هذا الحدث البارز على هامش زيارة رسمية إلى أستراليا تهدف لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة بين إمارة أبوظبي وأبرز المؤسسات الحكومية والخاصة هناك.

وأكد المرر خلال كلمته أن زيادة الطلب المتواصلة على الطاقة حول العالم تمثل فرصة لتوحيد الجهود في سبيل تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، عبر عقد الشراكات، وتشجيع الابتكارات الهادفة لتطوير تقنياتها، مؤكداً أن استضافة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) هي بمثابة اعتراف عالمي بمكانة الإمارة في هذا المجال على مستوى العالم.

وعرّف بالتطورات النوعية التي حققتها إمارة أبوظبي في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي ضمن برنامجها لزيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والتي انطلقت على أرض الواقع في العام 2013 بافتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمحطة «شمس 1» التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، تبعها بدء العمل على بناء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي والتي تضم 4 مفاعلات بطاقة إنتاجية 1.400 ميجاواط لكل مفاعل، مشيراً إلى أن أبوظبي تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.