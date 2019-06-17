«عجمان الرقمية» تطلق مشروع البيانات المفتوحة

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت حكومة عجمان الرقمية، مشروع البيانات المفتوحة بالتعاون مع الدوائر الحكومية في إمارة عجــمان، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المجتمع والقطاعات غير الحكومية في تحقيق رؤية عجمان 2021، من خلال استخدام البيانات في بناء مستقبل زاخرٍ بالرخاء والسعادة، حيث تشمل أكثر من 90 مجموعة تتوفر على موقع عجمان ajman.ae، ومن أبرزها: الأنشطة التجارية، المواصلات والبنية التحتية، التجارة والصناعة، القوانين، السياحة، الاقتصاد والمال.

وقالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية: إن هذه الخطوة تأتي لتواكب التوجهات العالمية، ولتعزز إنشاء قطاعات ومشاريع جديدة، كما ستحقق التنمية الشاملة في شتى المجالات، لا سيما أنها ستطلق عنان الإبداع لكل فرد طموح ولكل مؤسسة رائدة تسعى إلى الاستثمار في هذه البيانات.

وأضافت: لدينا 25 سفيراً للبيانات، هم موظفون في عشر دوائر حكومية، وقد تم تعريفهم بأهمية البيانات المفتوحة، وتجارب الدول الناجحة في هذا المجال، كما تم تدريبهم على كيفية توفير البيانات وآلية جمعها وتصنيفها، ويقومون اليوم بعملهم بكل إخلاص وتفانٍ.

نقلة نوعية

من جانبها أكدت دينا فارس مدير إدارة الخدمات الرقمية، أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في ميادين عدة، لا سيما أن البيانات المفتوحة تعدُّ كنزاً ثميناً للباحثين والمطورين والمستثمرين والإعلاميين، حيث يمكنهم الوصول إليها من خلال موقع عجمان ajman.ae بكل سهولة وحرية ودون أية قيود تقنية أو مالية أو قانونية.

وأشارت فارس إلى أن البيانات المفتوحة دليل مهم على شفافية الحكومة، ورغبتها في مشاركة الحقائق والوقائع مع كافة شرائح وفئات المجتمع ليكونوا جزءاً أساسياً في مسيرة التطوير التي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع، متوجهةً بالشكر والتقدير إلى سفراء البيانات في الدوائر الحكومية وإلى فريق عمل الحكومة الرقمية تجاه جهودهم المثمرة.

استخدام

وفي السياق ذاته أكدت مريم الجلاف مدير مشروع البيانات في إمارة عجمان، أنه بات ممكناً لكل شخص أو مؤسسة أن تستخدم البيانات المفتوحة في الأبحاث أو المشاريع، ومن الأمثلة عن هذه البيانات: أماكن الرادارات الثابتة في إمارة عجمان، سرعات الشوارع، عدد المنشآت المسجلة في الإمارة، أكثر الأنشطة طلباً، وغيرها.

ودعت الجلاف الجمهور إلى الاستفادة من هذا المشروع، مؤكدة على دوره المحوري في تطوير المجتمع، من خلال الوصول إلى ابتكارات جديدة وتطبيقات إلكترونية فريدة، أو تقديم دراسات وأبحاث مهمة، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من البيانات ومشاركتنا مخرجات هذه الاستفادة، وهذا ما سيساهم بشكل كبير في إنجاح المشروع.

يُذكر أن حكومة عجمان الرقمية تعمل على وضع العديد من الخطط والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريباً بهدف الاستفادة من مجموعات البيانات.