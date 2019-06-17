الإمارات تشارك باجتماع «استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت دولة الإمارات في اجتماع لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، التابعة للأمم المتحدة، والذي تستضيفه العاصمة النمساوية «فيينا»، خلال الفترة بين 12 و21 يونيو الجاري.ويترأس الوفد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، كما يضم الوفد أعضاء من الإدارة العليا للوكالة، وممثلين عن مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتناولت المناقشات لبحث التوصيات التي صدرت عن اجتماعات لجنتين فرعيتين عُقدت في وقت سابق.

وتبحث لجنة «استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية»، سبل تعزيز حوكمة الفضاء على الصعيد الدولي، والجهود المبذولة على صعيد قطاع الفضاء، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتحديد الدور المستقبلي لعمل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، التي تُعنى باستكشاف الفضاء والأنشطة الفضائية، واستخدامها للأغراض السلمية.

وأكد الأحبابي خلال الاجتماع، أهمية دور قطاع الفضاء في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مسلطاً الضوء على مختلف المشاريع على المستوى الوطني التي تُسهم جميعها في تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب تعزيز مستوى معيشة ورفاهية البشر على سطح كوكب الأرض، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى الدولي، وتوحيد الجهود لدعم الوصول إلى هذه الأهداف، مقدماً المجموعة العربية للتعاون الفضائي، كمثال على أشكال هذا التعاون، والذي سعت دولة الإمارات إلى تحقيقه بين مختلف الدول العربية، للارتقاء بقدراتها ومساهمتها في هذا المجال.

ونوه الأحبابي خلال كلمته، بالمجموعة المتميزة من الأقمار الصناعية التي نجحت دولة الإمارات في إطلاقها .