«قضاء أبوظبي» تفعّل خدمة الترجمة الفورية عبر الاتصال المرئي في قسم التوثيق

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تفعيل خدمة الترجمة الفورية باستخدام تقنية الاتصال المرئي في قسم التوثيق، لغير الناطقين باللغة العربية، وذلك من خلال مركز الترجمة الفورية الذي يقدم خدمات متكاملة للترجمة بلغات العالم المعتمدة، باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتطورة.

وقال المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن دائرة القضاء تولي اهتماماً كبيراً بمواكبة المستجدات والتطورات لتقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المستمر من أجل التحديث والتطوير، بما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.

وأفاد بأن تفعيل خدمة الترجمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي في قسم التوثيق، من خلال التواصل عن بعد مع مركز الترجمة الفورية في دائرة القضاء، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أرقى المعايير.

وأشار المستشار العبري، إلى حرص دائرة القضاء على التوسع في إطلاق الخدمات الذكية والإلكترونية، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات رائدة تلبي الطموحات والتطلعات.