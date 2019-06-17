بدء استقبال طلبات التسجيل في الدورات الصيفية بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأ مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي، أمس، باستقبال طلبات التسجيل في الدورات والبرامج الصيفية لعام 2019، والتي تطرحها القيادة العامة لشرطة دبي كل عام أمام طلبة المدارس من عمر 12 وحتى 18 عاماً، وذلك تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة... ابتكار وقيادة»، والمزمع انطلاقها في السابع من شهر يوليو وحتى الثامن من أغسطس.

وقال العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي، إن شرطة دبي وإيماناً منها بثقافة التسامح والتواصل الحضاري بين مختلف الجنسيات والثقافات، فتحت أبواب الالتحاق بالدورات الصيفية منذ العام الماضي أمام الجنسيات العربية وغير العربية، وذلك في 6 مراكز تدريبية متخصصة و6 مدارس في إمارة دبي، يلتقي فيها الطلبة لاكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الفكرية والنفسية والجسدية.

وبيّن أنهم يستهدفون هذا العام أكثر من 500 طالب وطالبة في مراكز الشرطة والمدارس التالية، مركز شرطة القصيص، مركز شرطة البرشاء، مركز شرطة المرقبات، مركز شرطة بر دبي، مركز شرطة الراشدية، مركز شرطة حتا، أما المدارس فهي، مدرسة حماية للبنات، مدرسة حماية للبنين، مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين، مدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، مدرسة جميرا النموذجية، ومدرسة خديجة بنت خويلد في حتا.

وأكد العقيد الخياط، حرص شرطة دبي على احتواء طاقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة والمنفعة، ويستثمر أوقات فراغهم بالصورة الأمثل بعيداً عن السلوكيات السلبية، وإدمان الأجهزة الإلكترونية، إيماناً منا بأن أبناءنا الطلبة هم مستقبل الأمة ومصدر إلهامها وتطلعاتها.