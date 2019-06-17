انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين اليوم

المصدر: أم القيوين - البيان

تنطلق اليوم النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين، التي تجتمع فيها الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة التحديات التنموية وسبل تعزيز التنسيق وبرامج وخطط العمل الحكومي على مستوى الإمارة، والعمل على تحقيق التكامل ومواءمة التوجهات والرؤى على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى تحقيق التوصيات الاستراتيجية الصادرة عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وإطلاق مبادرات نوعية وأخذ خطوات إضافية بمبادرات محلية تتماشى مع أولويات الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021» وتسهم في تحقيق الأجندة الحكومية لـ «رؤية أم القيوين 2021».

وتأتي الاجتماعات الحكومية لإمارة أم القيوين في إطار التزام حكومة أم القيوين بدعم مسيرة تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي على مستوى الحكومات المحلية لتحقيق مستهدفات التنمية في الأجندة الوطنية والسير قدما باتجاه تجسيد أهداف «مئوية الإمارات 2071».

وستشهد الاجتماعات السنوية للحكومة - التي تعقد في مقر وزارة الثقافة وتنمية المعرفة - طرح 3 ملفات رئيسة على طاولة الحوار تتمثل في «ملف الاستثمار» و«ملف السياحة» و«ملف الخدمات المستقبلية» لتحفيز الجميع على المشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن ترفع من وتيرة الأداء والتميز وتسهم في التطوير المستمر للعمل الحكومي.

وحرصت حكومة أم القيوين خلال عام ونصف العام منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في السادس من فبراير 2018 رؤية أم القيوين الجديدة ونموذج العمل الحكومي في الإمارة، على الابتكار والتميز والريادة في العمل الحكومي وتوظيف القدرات الوطنية وتطويرها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 و«مئوية الإمارات 2071» ورؤية إمارة أم القيوين 2021.

وشهد العمل الحكومي في أم القيوين الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين تغييرات هيكلية جوهرية تواكب التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات وتتواءم مع النظرة الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات من خلال استباق تحديات المستقبل وابتكار نموذج جديد للعمل الحكومي في إمارة أم القيوين.

وساهمت الهيكلة الجديدة لحكومة أم القيوين - من خلال الإعلان عن حكومة المستقبل. وستعلن الحكومة من خلال الاجتماعات السنوية مجموعة من المبادرات العاملة على رفع مستوى جميع الخدمات.