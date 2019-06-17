1400 مشارك بجائزة التميز في تربية الإبل والمواشي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنها تلقت أكثر من 1400 طلب ترشح من مربي الثروة الحيوانية للمشاركة في الدورة الأولى لجائزة التميز في تربية الإبل والمواشي بفئاتها المختلفة حيث سيتم إعلان الفائزين خلال معرض يوروتير الشرق الأوسط سبتمبر القادم.

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أعلنت عن إطلاق جائزة للتميز في تربية الإبل والمواشي على هامش فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية مطلع أبريل الماضي، وذلك بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي عبر الارتقاء بمستويات تربية الإبل والمواشي وتشجيع المربين على تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مجال تربية الثروة الحيوانية، ومتطلبات الأمن الحيوي.

وتتضمن الجائزة 4 فئات مختلفة على مستوى العزب والمربين وهي فئة العزبة المتميزة، والعزبة المتميزة في تطبيق متطلبات الأمن الحيوي، والعزبة المنتجة، والمربي المتميز، وذلك لتعزيز دور المربين وملاك الثروة الحيوانية للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الهيئة وضمان تطبيق أفضل الممارسات اللازمة لتعزيز الإنتاجية وتعظيم دور الثروة الحيوانية في منظومة الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إغلاق باب الترشح للجائزة يوم السادس عشر من مايو الماضي، حيث يتم التقييم المبدئي لطلبات الترشح، تمهيداً للبدء بعمليات التقييم الميداني واعتماد النتائج، ليتم إعلان الفائزين وتكريمهم ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض يوروتير الشرق الأوسط الحدث الأبرز الذي يختص بالثروة الحيوانية على مستوى المنطقة والعالم والذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 2 - 4 سبتمبر المقبل، موضحة أنه تم اختيار المعرض كمحطة لتتويج الفائزين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف إلى المواضيع والاتجاهات العالمية للطرق الحديثة لتربية الحيوانات المنتجة والمدخلات الخاصة بعمليات التربية والإنتاج والسلالات الأكثر كفاءة، وليتعرفوا كذلك إلى أهم التقنيات المتطورة لإدارة الثروة الحيوانية والعديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض.