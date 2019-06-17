مشاركة واسعة في المؤتمر الدولي للطرق 2019 بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أن المؤتمر الدولي للطرق 2019 الذي تستضيفه أبوظبي بدورته السادسة والعشرين هذا العام، شهد اهتماماً وطلبات مشاركة واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الجمعية العالمية للطرق، والعارضين من قطاعي النقل والبنى التحتية والصناعيين لاستعراض أحدث المعايير العالمية في التخطيط، بالإضافة إلى التقنيات والابتكارات والاستراتيجيات وآخر تطورات الصناعة من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة ما بين 6 إلى 10 أكتوبر من هذا العام عدداً قياسياً من المشاركين والعارضين للكشف عن أحدث الابتكارات في مجالي النقل والطرق والتخطيط.

وسيجمع الحدث المختص في مجال البنى التحتية للنقل والطرق والذي تنظمه دائرة النقل في أبوظبي بالمشاركة مع الجمعية العالمية للطرق ما يقارب 5000 خبير في مجال النقل، ويستضيف المؤتمر عدداً كبيراً من وفود الدول المشاركة وأجنحة خاصة بهم، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 200 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص، ومشاركة ما لا يقل عن 40 وزيراً من جميع أنحاء العالم.