«صحة أبوظبي» تبدأ تطبيق النظام الإلكتروني الموحد للأدوية المخدرة والمراقبة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دائرة الصحة ـ أبوظبي، إن الدائرة تستعد لبدء مرحلة التطبيق الشامل للنظام الإلكتروني الموحد ليغطي جميع المنشآت الصحية المرخصة لدى الدائرة في الأول من شهر يوليو المقبل، وعليه لن يتم قبول أي وصفة ورقية للأدوية المخدرة والمراقبة في العيادات الخارجية بعد ذلك التاريخ.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي عقدت سلسلة من الورش التعريفية للأطباء والصيادلة المرخصين لدى الدائرة على مدار أسبوعين متتاليين لتدريبهم وتسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالنظام الإلكتروني الموحد لصرف الأدوية المراقبة.

وتقود وزارة الداخلية المبادرة لاستحداث النظام الإلكتروني لوصف وصرف الأدوية المراقبة والمخدرة على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة والدوائر والهيئات المحلية، وقد ساهمت دائرة الصحة أبوظبي بدور رئيسي وفعال في هذا الشأن.

وأشار الدكتور الجابري إلى أن الهدف الرئيسي من النظام الإلكتروني هو زيادة الرقابة على وصف وصرف الأدوية المراقبة والمخدرة والحد من إساءة استخدامها بطرق غير مشروعة وتعزيز سلامة استخدامها لمستحقيها فقط، وأيضاً لوقاية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عنها.