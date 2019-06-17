106 عمليات لاستئصال أورام الغدة الدرقية في مستشفى خليفة التخصصي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أجرى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، نحو 106 عمليات استئصال لأورام الغدة الدرقية العام الجاري منها نحو 22 عملية أجريت في وحدة جراحات اليوم الواحد في إطار خطة تطوير المستشفى والتسهيل على المراجعين.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، خلال مؤتمر «مستجدات تشخيص وعلاج أورام الغدة الدرقية» الذي عقده المستشفى في فندق «دبل تري هيلتون» بحضور 200 من كوادر طبية وتمريضية وفنية من المستشفى ومن مستشفيات حكومية وخاصة في الدولة، أن المستشفى دشن وسائل جديدة لاستئصال أورام الغدة الدرقية بدون جراحة، وذلك من خلال الكي بالموجات فوق الصوتية«.

وأشار إلى أن هذه التقنية تجنب المريض التعرض إلى إجراء شق كبير في منطقة الرقبة، والندوب الناتجة عنها وهو أكثر ما يقلق المرضى، ويشكل تطبيق هذه التقنية خطوة مهمة جداً في مجال علاج أمراض الغدة الدرقية.

وأكد سونغ، أن المستشفى يتبع آخر التطورات الحديثة في مجال استئصال الأورام، ولا سيما أورام الغدة الدرقية الحميدة، والتي تعكس حرص المستشفى على تقديم الحلول الطبية الحديثة للمرضى وذلك في خطوة تهدف إلى التحسين المستمر للرعاية الطبية لمرضى الأورام في المستشفى.

وأضاف: تمكن المستشفى من إجراء استئصال لأورام الغدة الدرقية باستخدام الترددات اللاسلكية منها ورم بطول 10 سم، والذي يعد كبيراً نسبياً، وهذه إضافة جديدة للمستشفى على حقيبة خدماته الطبية المتعددة، لافتاً إلى أن هذه الطريقة أظهرت نتائج ممتازة بدون أي آثار جانبية لكافة الحالات التي تم التعامل معها، والتي أعطت نتائج إيجابية جداً.