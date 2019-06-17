«التربية» تخصّص فرقاً للطوارئ والصيانة خلال الامتحانات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

خصصت وزارة التربية والتعليم فرقاً للطوارئ والصيانة خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي تمثلت في 31 مهندساً موزعين على المناطق التعليمية لتلبية أي من حالات الطوارئ، وأنهت الوزارة استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وتتولى العمليات المدرسية، متمثلة في مديري النطاق، تجهيز وتحديد اللجان المركزية للامتحانات التي ستتولى الإعداد الإداري والتنفيذي لأعمال الامتحانات، وتشكيل عدد من اللجان لتنفيذ أعمال الامتحانات، وإعداد جداول تنظيمية تفيد بتحديد الملاحظين والمعلمين الذين سيتولون عمليات التصحيح، ومواعيدها، والاستعانة بعدد من معلمي المدارس الخاصة للمراقبة.

وأكدت إدارات مدارس حكومية أنها ستكثف جهودها في توفير ساعة لمراجعة الطلبة قبل الامتحان، كما أنها تعتزم توزيع مجموعة من الإرشادات والملاحظات الخاصة بلوائح الامتحانات على الطالبة، وتتضمن هذه النصائح كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم أثناء فترات الامتحانات.

وخاطبت الوزارة المدارس، مؤكدة في رسالتها أهمية دور ‏القيادة التربوية التطبيق الأمثل والمتابعة الحثيثة للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانات.