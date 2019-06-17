شرطة الفجيرة تطلق حملة «السلامة المرورية قرارك»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة الفرعية الثالثة تحت شعار «السلامة المرورية قرارك»، اعتباراً من 16 الجاري ولمدة شهر. وأكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش مدير إدارة المرور والدوريات، أن إطلاق الحملة جاء بناءً على الخطة التشغيلية للمرور بالقيادة والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

وأوضح العميد بن عواش، أهمية الحملة من خلال تعزيز أساليب القيادة الآمنة على الطريق لدى قائدي المركبات والابتعاد عن مسببات الحوادث المرورية. كما تساهم الحملة في نشر الوعي والثقافة المرورية بضرورة إطلاع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بالأنظمة والقوانين المرورية لتحقيق السلامة للجميع على الطريق. وتعزز الحملة دور المسؤولية المجتمعية بين كافة شرائح المجتمع للمساهمة في انخفاض نسبة الحوادث والإصابات والوفيات لمجتمع بلا حوادث.

وأشارت الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة إلى أن شعار حملة «السلامة المرورية قرارك» يهدف إلى تحمّل قائدي المركبات المسؤولية الكاملة في المحافظة على سلامة أرواحهم وسلامة أرواح الآخرين من مستخدمي الطرق.