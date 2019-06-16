محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الاندونيسي علاقات التعاون

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي اليوم مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض سموه وفخامة الرئيس الاندونيسي خلال الاتصال الهاتفي التطورات والمستجدات في المنطقة وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على تدعيم أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.