نادي دبي للصحافة وفيسبوك ينظمان "منتدى فيسبوك للأخبار"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن نادي دبي للصحافة عن تعاونه مع "فيسبوك" لتنظيم "منتدى فيسبوك للأخبار" الحدث الصحافي الأول من نوعه في المنطقة الهادف لتقديم الدعم لقطاع الصحافة وزيادة الوعي بصناعة الأخبار، وذلك يوم الأربعاء المقبل 19 يونيو الجاري في السركال أفينيو، وبمشاركة أكثر من 200 إعلامي وصحافي وناشر من دولة الإمارات والمنطقة والعالم يشاركون الحضور تجاربهم الفريدة في صناعة الاخبار وفق المتغيرات الإعلامية العالمية الراهنة.

حيث تم تصميم مشروع "فيسبوك" للصحافة لتقديم الدعم لقطاع الصحافة وزيادة الوعي بالأخبار، وليكون باالتعاون مع نادي دبي للصحافة بمثابة مركز جامع للصحفيين والناشرين يشجّع المشاركة وتبادل المعرفة.

وبهذه المناسبة قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن تنظيم المنتدى بالتعاون مع "فيسبوك" تعبير عن رسالة وأهداف نادي دبي للصحافة في تطوير الأفراد والمؤسسات الإعلامية وتأهيلهم للقيام بمسؤوليات صحافية جديدة باقتدار وكفاءة، معربة عن خالص التقدير لــ "فيسبوك" لما تقدمه من دعم وجهود من ناحية صناعة المحتوى ومكافحة الاخبار الكاذبة، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس حرص نادي دبي للصحافة على لعب دور إيجابي ملموس في دعم قطاع الإعلام في دولة الإمارات والمنطقة العربية عموماً من خلال شبكة شراكاتها الممتدة على طول العالم، وتنظيم البرامج والدورات التدريبية ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز قدرة الصحافيين والإعلاميين العرب على مواكبة التغيرات السريعة المتلاحقة المحيطة بنا في المنطقة والعالم.

وأضافت بوحميد إن منتدى فيسبوك للأخبار، الذي يهدف إلى تدريب الصحفيين ومحترفي صناعة المحتوى وطلاب قطاع الإعلام، من خلال منظور أكاديمي متعمق وشامل يتناول بالبحث والتحليل مجمل التحديات التي أفرزتها التطورات التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات القليلة الماضية وتبعات تلك التحديات على مستقبل الإعلام والصحافة في دول المنطقة بما يكفل رفع مستوى العاملين في هذا المجال بأسلوب وأدوات صحافية فعالة.

بدوره قال فارس العقاد، مدير الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا أن نتشارك مع نادي دبي للصحافة في منتدى الأخبار في مشروع "فيسبوك" للصحافة في دبي.

وأضاف، هدفنا من هذا الحدث هو المساعدة في تدريب أكثر من 200 صحفي وطالب ومهني إعلامي على سرد المحتوى المرئي ومهارات مشاركة الجمهور إلى جانب كيفية التصفّح الآمن لشبكة الإنترنت، لذلك سنستضيف ضمن جلساتنا مواضيع حول "نيوز فيد" و "كراود تانجل" و "إنستجرام"، إلى جانب العشرات من المواضيع الأخرى. مشيراً إلى ان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلّقة بمنتجات منصة "فيسبوك"، والحلول التي تقدمها لمساعدة الصحافيين على فهم الأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها للوصول إلى الجمهور. مؤكداً في السياق ذاته أن المنتدى يمثل فرصة لتأكيد التزامنا المستمر بمنطقة الشرق الأوسط المتنوعة والنابضة بالحياة المليئة بالفرص المتاحة للصحفيين صانعي المحتوى المرئي. لافتاً أن "فيسبوك" تأمل بتقدم المزيد من هذه المبادرات المشتركة مع نادي دبي للصحافة على مستوى المنطقة."

يُذكر أن "منتدى فيسبوك للأخبار"، سيستقطب نخبة من الإعلاميين والصحافيين والاكاديميين، ويتناول مجموعة من المحاور والموضوعات المهمة من بينها في تعزيز المجتمعات من خلال تيسير ربط الناس بالصحافة الهادفة، وبناء المجتمعات من خلال الأخبار، وبناء مستقبل مستدام في قطاع الأخبار الذي يركّز على المجتمعات، تدريب غرف الأخبار على الصعيد العالمي، وكيفية الاستفادة من أدوات التواصل الاجتماعي لنقل القصص ذات الأهمية، وتمويل المبادرات الجديدة، وتبادل أفضل الممارسات، وتحسين الصحافة عبر منصات "فيسبوك".