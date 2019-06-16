تشكيل مجلس المهارات المتقدمة يضمن إطاراً موحداً لتنفيذ السياسات

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتشكيل مجلس المهارات المتقدمة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. يأتي تشكيل المجلس في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للمهارات المتقدمة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً، ويعنى بمتابعة تنفيذها ومواءمة سياسات البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في مختلف الجهات الحكومية، وخلق بيئة موحدة في الدولة تعزز من مفهوم التعلم المستمر، وتطوير كفاءات الأفراد بما يتوافق مع أهداف استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة. ويضم المجلس في عضويته 9 جهات حكومية اتحادية ومحلية لضمان التنسيق والتعاون فيما بينها لتسهيل عملية التطبيق.

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس المهارات المتقدمة