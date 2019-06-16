الإمارات الأولى عالمياً في ارتباط الموظفين بالعمل

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدّرت الإمارات دول العالم في ارتباط الموظفين بأماكن عملهم، وفقاً لتصنيف أجراه أخيراً معهد «إيه دي بي ريسيرش» الأمريكي المتخصص في دراسات وأبحاث الموارد البشرية.

ورصدت الدراسة أفضل الدول على مستوى العالم من حيث توفير الظروف الملائمة للموظفين والعمال في أماكن العمل، ما يجعلهم يشعرون بالارتباط الكامل بأماكن عملهم وبانتماء كامل إليها، كما لو كانوا يعيشون داخل بيوتهم وبجوار أفراد عائلتهم، بحيث لا ينظرون إلى أماكن أعمالهم كمجرد أماكن يؤدون فيها وظائف روتينية كي يتقاضون رواتبهم في نهاية الشهر.

وتضمنت الدراسة تصنيفاً لأفضل دول العالم التي تمنح موظفيها هذا الشعور، وفقاً لاستطلاعات للرأي أجريت على عينات من الموظفين في مختلف أنحاء العالم.

وتصدرت الإمارات التصنيف العالم، إذ أعرب 26% من الموظفين العاملين بالإمارات الذين شملهم الاستفتاء عن شعورهم بالارتباط الكامل وبصورة تامة بأماكن أعمالهم. وجاءت الهند في المركز الثاني، إذ أكد 22% من موظفيها الذين شملهم الاستفتاء ارتباطهم الكامل بأماكن عملهم.

واقتسمت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا المركز الثالث بالنسبة نفسها، وهي 17%، فيما تشاركت السعودية وأستراليا وإيطاليا المركز السادس بنسبة 16%، واقتسمت بريطانيا والأرجنتين المركز التاسع بنسبة 15%.

ومن الجدير بالذكر أن نتائج استطلاع الرأي أظهرت أيضاً أن 16% من الموظفين حول العالم يشعرون بالارتباط الكامل بأماكن أعمالهم، فيما أعرب 84% عن شعورهم بعدم رضاهم عن أماكن عملهم، كونها لا تتيح لهم استغلال طاقاتهم وقدراتهم إلى أقصى حد.