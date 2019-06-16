«الموارد البشرية والتوطين» تبتكر منظومة «تواصل» لإسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ابتكر مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة جديدة ومتكاملة للتواصل مع المتعاملين تضم 14 قناة وخدمة تفاعلية إلكترونية وذكية بما يتيح للمتعاملين الحصول على خدمات الوزارة بصورة مباشرة وسريعة وعلى مدار الساعة.

وقال سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن إطلاق منظومة تواصل جاء تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بضرورة تعزيز أطر التواصل مع المتعاملين وإسعادهم.

وأضاف «تعتبر المنظومة مظلة نوعية تجمع مختلف قنوات التواصل بين الوزارة ومتعامليها بوسائل وآليات مبتكرة تقوم على كون المتعامل هو محور اهتمام الوزارة والركيزة الأساسية لخدماتها ومبادراتها التي تستهدف من خلالها تلبية احتياجات وتطلعات كافة فئات المتعاملين وتحقيق سعادتهم وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً نوعياً بإطار عمل السعادة وجودة الحياة ضمن رؤية دولة الإمارات بأن تكون بين الدول الأكثر سعادة في العالم».

وأوضح السويدي «أن الوزارة تستهدف من إطلاق المنظومة ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي من خلال اعتماد هوية موحدة تُعنى بخدمات التواصل مع المتعاملين عبر دمج كافة خدمات وقنوات التواصل تحت مظلة مركزية موحدة مما يسهل متابعتها بشكل دوري، فضلاً عن ضمان تقديم خدمات متميزة من خلال توفير باقة من الخدمات والقنوات المتنوعة التي تعمل على إرضاء وسعادة متعاملي الوزارة والوقوف على وجهات نظرهم بكل شفافية بالشكل الذي يجسد قيم الوزارة من حيث الثقة والاحترام والمبادرة والإبداع».

من جهتها أشارت عائشة بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل «إلى أن المنظومة ترتكز إلى عوامل التميز والابتكار».

من جانبه، قال أحمد آل ناصر مدير إدارة علاقات المتعاملين « إن مركز الاتصال 80060 الذي تم تجهيزه بأحدث النظم الإلكترونية والبرامج الذكية خدماته نوعية ومبتكرة على مدار اليوم من خلال 20 لغة تعتبر الأكثر استخداماً في سوق العمل حيث يتم استقبال الاستفسارات عبر الخط الساخن ومتابعتها في أقل من 48 ساعة».