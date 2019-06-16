إطلاق مناقصة المرحلة 5 لإنتاج 900 ميغاوات من مجمع الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن طرح مناقصة المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية؛ لإنتاج 900 ميغاوات من الطاقة الكهربائية وبتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية ووفق نظام المنتج المستقل، وحددت يوم 22 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لتلقي العروض، وسيمتلك العرض الفائز 40% من الشركة التي تتولى تشغيل المشروع، بينما تحتفظ الهيئة بنسبة 60% من الشركة.

وسيوقّع مسؤولو العرض الفائز على اتفاقية شراء الطاقة المنتجة مع الهيئة لمدة 25 عاماً. وكانت الهيئة قد تسلمت خطابات النوايا الخاصة بالمناقصة من 64 شركة، وسيتم تشغيل المرحلة الخامسة على مراحل بدءاً من الربع الثاني من عام 2021.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعزز جهود الهيئة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 75 في المئة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، إذ سيتم توليد 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، وسيسهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي الطاقة الشمسية واستخدامها.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى إلى إنجاز مراحل مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على أعلى مستوى ووفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في مجال الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادئ دبي الثمانية، ووثيقة الخمسين التي أصدرها سموه لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في دبي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».

مركز عالمي

وأشار إلى مواصلة العمل لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والوصول بها إلى المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية، لافتاً إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة يتطلب قدرة إنتاجية تزيد على 42 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.

وخلص الطاير إلى القول: «لتحقيق رؤيتنا بأن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نعمل لترسيخ الاستدامة باعتبارها خريطة طريق لضمان مستقبل أكثر إشراقاً وسعادة في دبي، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع رائدة عالمية المستوى في التنمية الخضراء».