متابعة سير العمل في إدارة العمليات و«المهام الخاصة» بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان إدارة العمليات وقسم المهام الخاصة، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

ثم اطلع على الأنظمة الإلكترونية والبرامج والأجهـزة والتقنيات الحديثـة الخاصـة للمراقبة ورفع معدلات الاستجابة للبلاغات، ومتابعة حركـة السيـر والمرور بالإمارة، ووقف على المراحل التطويرية لغرفة العمليات في قيادة شرطة عجمان. كما زار قائد عام شرطة عجمان قسم المـــهام الخاصة والآليات والمعدات واطلع على البرنامج التدريبي للعاملين.