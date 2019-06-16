شرطة دبي تستعرض تبادل الخبرات مع نظيرتها في شنغهاي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، تشوها يجيان نائب قائد عام شرطة مدينة شنغهاي الصينية، والوفد المرافق له، بحضور العميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عيد محمد ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ورحب المنصوري بالوفد الضيف، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

وأكد اللواء المنصوري، حرص شرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، بما يسهم في تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أفضل التطبيقات الشرطية في المجالات المتعددة، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتم خلال اللقاء، تقديم نبذة حول استراتيجية المعرفة والابتكار في شرطة دبي، والبرامج والأنظمة الذكية المتعلقة بها، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية، وتخطيط المسار الوظيفي، واستعراض الخدمات في مراكز شرطة دبي الذكية، ومنهجية إدارة الشراكة في شرطة دبي.