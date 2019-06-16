تعزيز التعاون بين شرطة ومحاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، بحضور العميد عادل النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، والعميد طارق بن سيف مدير مكتب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وذلك بمكتبه بمبنى القيادة العامة، بحضور عدد من مدراء الإدارات وضباط شرطة رأس الخيمة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات القضائية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بما يضمن تحقيق أفضل الخدمات المقدمة إلى المجتمع، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتعزيز الشراكات على المستويين العام والخاص، بما يضمن التقدم والارتقاء بخدمات العمل الشرطي والأمني وتطويره، عبر تضافر الجهود.