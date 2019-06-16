تدشين جراحات السمنة المفرطة في «خليفة الطبية» بعجمان

المصدر: عجمان - اسامة احمد

دشنت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، جراحات السمنة المفرطة وذلك ضمن الخطة التطويرية الشاملة والتي تستهدف تحسين الرعاية الصحية، التي يقدمها مركز راشد لعلاج السكري والأبحاث ومستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان التابعان للمدينة.

وقال الدكتور جواكيم براغد، مدير مركز راشد لعلاج السكري والأبحاث إنه قد تم بالفعل تدشين جراحات السمنة المفرطة في مدينة خليفة الطبية في عجمان حيث تم اجراء عمليات السمنة مؤخراً بعد استكمال كافة الطرق العلاجية التي تستهدف التخلص من الوزن الزائد للمرضى سواء من خلال الأدوية واتباع إرشادات التنظيم الغذائي وغيرها من الطرق، حيث تم تحويل المرضى المحتاجين لهذه العمليات من المركز إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لإجراء العمليات كمرحلة نهائية للتخلص من الوزن الزائد وتأثيراته الخطيرة على المرضى.

من جهته أفاد الدكتور مايكل ايكالوند استشاري الجراحة انه تم تعيين فريق لجراحة السمنة يضم إلى جانبه استشاري الجراحة الدكتور حسان عبد الحكيم وفريقاً من الممرضين وأطباء التخدير المتخصصين في جراحات السمنة وكذلك تم تجهيز غرفة عمليات متكاملة لمثل هذه الجراحات وفقاً للمعايير العالمية، وعليه تم استقبال المرضى لجراحات السمنة والتي تشمل عمليات التكميم وتغيير المسار وفقاً لجدول محدد، بشروط ومعايير وبروتوكولات عالمية.

استشارات

ولفت إلى انه تم إجراء الجراحة على عدد من الحالات، وتم إخراجها من المستشفى دون مضاعفات تذكر ليمارسوا حياتهم الطبيعية، كما أنهم يخضعون لاستشارات غذائية وطبية مختلفة في مركز راشد تساعدهم على التعافي بشكل كامل.

ومن جانبه أكد الدكتور سامي كنز استشاري الغدد الصماء والسكري أن جراحات السمنة تعتبر من أهم الخدمات الجديدة التي تم تدشينها في مدينة خليفة الطبية في عجمان والتي تساهم في خفض الوزن وتقليل عوامل الخطورة للأمراض المصاحبة للوزن الزائد مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع الضغط.