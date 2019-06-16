الإمارات تشارك تجربتها في صناعة المستقبل ضمن «المجالس العالمية للثورة الصناعية الرابعة»

المصدر: دبي-وام

شاركت حكومة الإمارات في «المجالس العالمية للثورة الصناعية الرابعة»، التي أطلقها منتدى الاقتصاد العالمي في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مساعدة صناع القرار ومعدّي السياسات على تحقيق التوازن بين تمكين التكنولوجيات الناشئة، والحد من الآثار السلبية في المجتمعات.

وشارك كل من معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، في اجتماع المجلس الاستشاري للمجالس العالمية، والمجالس العالمية الستة للثورة الصناعية الرابعة، التي استمرت على مدى يومين، وتناولت عدة محاور متعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، والطائرات بدون طيار، وإنترنت الأشياء، وغيرها من المواضيع، وذلك بحضور أكثر من 200 من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال والباحثين.

حرص

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات، حريصة على المشاركة في الجهود العالمية لتوظيف مخرجات وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، في تطوير الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية.. مشيراً إلى أن الاجتماعات، شكلت فرصة لعرض تجارب دولة الإمارات في مجالات تكنولوجيا المستقبل، وتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في مختلف مجالات عملها.

وقال معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي "إن المشاركة في المجالس العالمية للثورة الصناعية الرابعة، تؤكد الشراكة الفاعلة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتعكس التزامهما بالمشاركة في تعزيز الجهود العالمية لتبني تكنولوجيا المستقبل، بما يسهم في إحداث فرق وتغيير إيجابي في المجتمعات".. لافتاً إلى ما يمثله افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، من تأكيد لمكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجالات الثورة الصناعية الرابعة. وترأس عبد الله بن طوق جلسة تفاعلية حول "تصور جديد لصنع السياسات"، والتي تبادل المشاركون خلالها الآراء والأفكار حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل صنع السياسات.

وقال: "إن حكومة الإمارات تدرك أهمية تطوير منظومة السياسات الحكومية القادرة على مواكبة المتغيرات في عصر الثورة الصناعية الرابعة، في إطار مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، لتكون دولة الإمارات الأفضل في العالم".

منصة

وأضاف أن المجالس العالمية للثورة الصناعية الرابعة، تعتبر المنصة الأمثل لمشاركة معدّي السياسات في حكومات العالم، المهارات اللازمة لتعزيز طرق جديدة للتفكير في تصميم السياسات المستقبلية. وحددت المجالس العالمية للثورة الصناعية الرابعة، عدداً من الأهداف الرئيسة للدول والمنظمات والأفراد المشاركين، وأهمها، تمكين تبادل الخبرات، وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة الفجوات في السياسة العامة، المتعلقة بتقنيات المستقبل، بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لأفضل الممارسات لتنسيق السياسات بين الدول في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.