مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصر تنظّم مسابقة «الخلوة الابتكارية»

المصدر: دبي-البيان

نظّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي مسابقة «الخلوة الابتكارية» بين مختلف فرق عملها، لطرح أفكار إبداعية جديدة تحقق مزيداً من الكفاءة في تقديم الخدمات، وترتقي بفاعلية الأداء، وتطلق مبادرات لتحسين الخدمات العامة بطرق جوهرية ومبتكرة تحقيقاً لمحاور المؤسسة الاستراتيجية.

وتحت شعار «مختبرات الإبداع»، تشارك في مسابقة الخلوة الابتكارية، التي ينظمها مكتب التخطيط والتميّز المؤسسي للعام الثاني على التوالي، كافة كوادر مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بإداراتها المختلفة في فعالية عصف ذهني مشترك، ومنافسة جماعية تحفز المشاركين على وضع أفكار إبداعية جديدة متكاملة لخدمة الإنسان، وتمكين المجتمع.

وتهدف فعالية الخلوة الابتكارية إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة بطرق جوهرية ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على الأداء النوعي لفرق عمل المؤسسة.

وقال علي المطوّع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر: «تمثّل الخلوة الابتكارية التي تنظمها المؤسسة مختبراً إبداعياً مفتوحاً، لتطوير مختلف خدمات المؤسسة، والارتقاء بعملياتها التشغيلية».