الإمارات تفوز بمقعد في تنفيذية الاتحاد الدولي للصحفيين

المصدر: تونس-وام

حققت دولة الإمارات انجازاً جديداً في مجال العمل الصحفي على المستوى الدولي من خلال نجاح جمعية الصحفيين في الفوز بمقعد في اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الدولي.

فقد فاز محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بالعضوية الاحتياطية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في الانتخابات التي اجريت خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس، حيث عقد المؤتمر في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

ويعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين، أكبر منظمة على مستوى العالم تُعنى بشؤون الصحفيين، إذ يمثل الاتحاد أكثر من 600 ألف صحفي، من 120 دولة وتأسس عام 1926، بهدف مساعدة الصحفيين وترقية مهاراتهم، ثم جاء التأسيس الثاني للاتحاد عام 1946، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتضاف إلى مهام الاتحاد، مهمة التحرك على المستوى الدولي للدفاع عن حرية الصحافة ودعم المنظمات الصحفية المحلية، وكذلك رفض كل أنواع التمييز، ومواجهة استخدام وسائل الإعلام للترويج للتعصب وعدم التسامح والنزاعات.

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن فوز الإمارات بمقعد الاحتياط في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين يمثل هدفاً سعينا إليه بالتعاون مع أشقائنا العرب والأفارقة الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، بهدف إفادة الصحفيين وإثراء خبراتهم ومعارفهم، عبر البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد وجاء الفوز نتيجة للدعم اللا محدود الذي داخل الدولة ومن الصحفيين«.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً مكثفاً، لوضع أجندة عمل واضحة لأولويات تدريب الصحفيين.