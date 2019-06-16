224 ألف زائر لشواطئ أبوظبي خلال العيد

المصدر: أبوظبي-البيان

استقبلت شواطئ أبوظبي (الكورنيش، البطين، البطين سيدات، الحديريات) خلال أيام عيد الفطر السعيد أكثر من 224 ألف زائر للاستمتاع بالبيئة الترفيهية الحضارية للشواطئ ومرافقها، حيث أصبحت شواطئ جزيرة أبوظبي خياراً مفضلاً للمواطنين والمقيمين والسياح. وقد استقبل شاطئ كورنيش أبوظبي خلال العيد 97.245 زائراً، وشاطئ البطين 20.413 زائراً.

بلغ عدد زوارشهد شاطئ الحديريات في أول أيام العيد 22.445 زائراً، وارتفع في اليوم الثاني ليصل إلى 34.258 زائراً، و 29.733 زائراً في اليوم الثالث، في حين استقطب شاطئ الحديريات يوم الجمعة الماضي 19.800 زائر، ليصل العدد الإجمالي لرواد شاطئ الحديريات إلى أكثر من 106 آلاف زائر.

كما دخل إلى منطقة الشاطئ خلال الفترة ذاتها أكثر من 37 ألف سيارة خفيفة، و719 دراجة هوائية، و60 دراجة نارية، و86 عداء يمارسون رياضة ركوب الدراجات الهوائية ورياضة المشي والركض في المرافق الرياضية في شاطئ الحديريات.