تحقيق 30 أمنية للأطفال في رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» نجاحها في إنجاز مبادرتها السنوية وتحقيق 30 أمنية للأطفال في شهر رمضان الفضيل وتمكنها من إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان.

وبفضل تبرعات الأيادي البيضاء للكثير من الجهات داخل الدولة واستجابة الكثير من مواطني ومقيمي الإمارات لرسائل المؤسسة وتقديم الإسهامات النقدية الإنسانية تمكنت المؤسسة من تحقيق 30 أمنية للأطفال المرضى، بعضها في اليمن والأردن، وتوزع الباقي على إمارات الدولة.وتركزت الأمنيات هذا العام على مبادرة «أتمنى أن أحصل»، وانحصرت في الحصول على الأجهزة الإلكترونية الحديثة وحديقة ألعاب وغرفة نوم.