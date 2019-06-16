2300 متطوع من «أدنوك» يسجلون 62.5 ألف ساعة في رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

حققت حملة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الرمضانية التي انطلقت تحت شعار «عطاؤنا طاقة للحياة» للعام الثالث على التوالي نجاحات كبيرة بمشاركة أكثر من 2300 متطوع من موظفي الشركة وأسرهم مسجلين 62 ألفاً و500 ساعة تطوع خلال الشهر الفضيل والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز قيم التسامح والتآزر والعطاء بين أفراد المجتمع بالتزامن مع عام التسامح في الإمارات.

ووزعت «أدنوك» أكثر من مليون ومائة ألف وجبة في شهر رمضان إضافة إلى تأمين المواد الغذائية والغاز المسال والمير الرمضاني، لدعم الأسر المتعففة بمختلف مناطق الدولة وذلك في إطار برامج الشركة للمسؤولية المجتمعية.

وقالت ريم البوعينين مدير المسؤولية المجتمعية في «أدنوك»: إن إطلاق حملة «أدنوك» الرمضانية جاء بالشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجامع الشيخ زايد الكبير وشملت مناطق الدولة كافة.

وأضافت أن «أدنوك» دأبت على إطلاق العديد من البرامج التي تسهم في ترسيخ القيم المجتمعية في نفوس النشء من أبناء الإمارات حيث وزع متطوعو الشركة ما يزيد عن مليون ومائة ألف وجبة في أنحاء الإمارات خلال شهر رمضان.