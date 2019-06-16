مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» ومركز الصدارة لتقديم خدمات تأهيل مجانية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز الصدارة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم يقدم بموجبها المركز خدمات التربية الخاصة وخدمات العلاج الوظيفي والطبيعي والنطق لـ(50) طالباً من أبناء المؤسسّة عبر جلسات فردية مجانية للحالات التي تحولها المؤسسة للمركز، على أن تقوم المؤسسّة بتسهيل قيامه بمهمته وإتاحة مرافقها الرياضية لاستخدام الطلبة وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.

تقضي المذكرة بتنفيذ عملية ربط إلكتروني بين المؤسسة والمركز تعد الأولى التي تطبقها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع مركز رعاية خاص يطلع من خلالها الأخصائيون وأولياء الأمور على الخطط العلاجية والتأهيلية لأبنائهم بصورة دورية.

ويتاح لهم أيضاً من خلال النظام الجديد الذي تطبقه المؤسسة «وجهتنا» فرصة الاطلاع على الأهداف المدرجة في ملف كل طالب بما يُسهل المراجعة والتعديل في حال تطلب الأمر ذلك، وتحديد مستوى تطور أداء الطالب في كل هدف، فضلاً عن السماح لأولياء الأمور باعتماد الخطط والبرامج الموضوعة.

وقع المذكرة عن المؤسّسة عبدالله عبد العالي الحميدان أمينها العام، وعن مركز الصدارة محمد غلوم علي الخوري رئيس مجلس الإدارة.