شرطة أبوظبي تنفّذ مبادرة تبرع بالدم

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية في قطاع الموارد البشرية، مبادرة تبرع بالدم تحت شعار «تسامحنا في دمنا».

وأوضحت الرائد وجدان المطيري مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية، أن المبادرة تأتي ضمن الاحتفال باليوم العالمي، الذي يصادف 14 يونيو من كــل عام للمتبرعين بالدم، وانطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجـــتمعية والإيجابية الوظيفية بإطلاق المبادرات والفعاليات الإنسانية الهادفة.

وذكرت أن التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني ومجتمعي، يحقق أهداف إنسانية نبيلة، في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، لافتة إلى أهمية التبرع بالدم بشكل دوري، بما يساعد على الوقاية من الأمراض، ويجدد نشاط الجسم وحيويته الصحية.