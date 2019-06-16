مركز شرطة المرقبات يُطلع طلبة مدرسة الأحمدية على «أمن المدارس»

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد علي أحمد عبد الله غانم مدير مركز شرطة المرقبات، وفداً من مدرسة الأحمدية، من الطلبة والكادر الإداري، وذلك في إطار مبادرة «أمن المدارس»، الرامية إلى تعزيز وتوطيد العلاقة بين القيادة العامة لشرطة دبي، والمنظومة التعليمية في الإمارة.

ورحب العميد علي غانم بالوفد الزائر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب، سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية لمصلحة الأجيال القادمة.

وقدم العميد علي غانم، شرحاً للوفد حول مبادرة «أمن المدارس»، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية.