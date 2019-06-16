شرطة أبوظبي تحذّر من ترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء

المصدر: أبوظبي - البيان

حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر إهمال الأسر للأطفال بتركهم لفترات طويلة تحت رعاية المربيات أو الغرباء على نحو قد تترتب عليه نتائج تنعكس سلباً بتعرضهم للأذى أو الابتزاز مؤكدة اهتمامها بتعزيز أمن وسلامة النشء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح العقيد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة أن شرطة أبوظبي تنفذ حملات وبرامج توعية للأسر لحماية صحة الطفل النفسية والجسدية والسلامة العامة.

وأشار إلى تركيز المراكز على حماية الأسر والأطفال ورعايتهم، والتزامها باستخدام افضل الممارسات الشرطية والاجراءات الاحترازية لضمان حصولهم على افضل معايير الاستقرار الأسري.

وناشد الأهالي بعدم الانشغال عن الأطفال وتركهم برفقة الخادمات لساعات طويلة، موضحاً أن قانون العقوبات في الدولة يُحمل المهملين المسؤولية عن التقصير في واجباتهم.