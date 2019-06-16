بدء عمل الدائرة القضائية التجارية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء عمل الدائرة القضائية التجارية المتضمنة خبراء دوليين، والتي تم تشكيلها بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 10 لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجواز إحالة بعض الدعاوى المدنية التي تختص بها الدوائر الكلية إلى دائرة برئاسة قاضٍ فرد يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين، وفي إطار الضوابط التي ينص عليها قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ رقم 6 لسنة 2019.

وأشار المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى حرص سمو رئيس الدائرة على إيجاد بنية مؤسسية قضائية متكاملة تلبي الاحتياجات القضائية والعدلية المتزايدة.