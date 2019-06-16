السمنة وراء ارتفاع الإصابة بسرطان القولون

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

أكد الدكتور علي خماس استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد أن السمنة وتغير الانماط الغذائية وراء ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان القولون، لافتاً إلى أن المرض الذي كان عادة ما يصيب الأشخاص عند سن 50 عاماً بات يصيب الآن شباباً في العشرينيات من العمر.

وقال الدكتور خماس لـ «البيان» إن القسم تعامل مع 76 حالة سرطان قولون من مختلف الأعمار والجنسيات خلال 18 شهراً، منها 15% لشباب في العشرينيات أو الثلاثينيات الأمر الذي بات يتطلب الكشف المبكر خاصة في حال وجود تاريخ عائلي للمرض لافتاً إلى أن الكشف متوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبسيط جداً.

وقال الدكتور خماس إن نسبة نجاح أطباء مستشفى راشد في التعامل مع استئصال تلك الأورام فاقت النسب العالمية بفضل كفاءة وخبرة الأطباءً العاملين في القسم، مبيناً افتتاح عيادة لعلاج سرطان القولون سواء بالكيماوي أو الإشعاعي بالتعاون مع مستشفى دبي في مستشفى راشد أسبوعياً

وقال الدكتور خماس في معظم الحالات، لا تكون أسباب الإصابة بسرطان القولون واضحة ولكن وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون مثلاً مثل إصابة أحد الوالدين أو الأخوة أو الأبناء بالمرض يكون أكثر عرضةً لخطر نمو سرطان القولون، كما أن النظام الغذائي قليل الألياف، وعالي الدهون قد يؤدي للإصابة بالمرض حيث توصلت الأبحاث في هذا المجال إلى نتائج متباينة، حيث وجدتْ بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، إضافة إلى أن الأشخاص الذين لديهم السمنة المفرطة .

الأعراض

وأضاف الدكتور خماس بأن علامات وأعراض سرطان القولون تتضمن تغييراً في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك أو تغييراً في تَماسك البراز، ويستمر لمدة تفوق 4 أسابيع مصحوباً بدم في البراز مع تقلُّبات مستمرة في البطن .