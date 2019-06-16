وزارة الصحة تطلق مبادرة التدقيق الذاتي للمنشآت الطبية الخاصة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً مبادرة التدقيق الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة تحت شعار «يداً بيد»، وذلك في إطار تحديث وتطوير إجراءاتها وفقاً للأنظمة والقوانين الصحية، بما يسهل على القطاع الصحي الخاص الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تمهيداً للحصول على الاعتماد الصحي الدولي، حيث وزعت الوزارة قائمة بمعايير التفتيش على المنشآت الصحية، لتستند عليها المنشآت في عملية التدقيق الذاتي على خدماتها ومرافقها، والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة وفق المعايير المحددة، ليقوم فريق التفتيش بزيارة المنشآت الصحية لاحقاً للتأكد من استيفاء المعايير.

وأشارت الدكتورة حصة مبارك، مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي، إلى فوائد تطبيق المبادرة من ناحية رفع جودة الخدمات المقدمة من قبل منشآت القطاع الخاص الطبي، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي بالدولة، وتشجيع السياحة العلاجية بالدولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي، وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة، وتطبيق المعايير الوطنية للمرافق وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها، كما تعمل المبادرة على تقليل الأخطاء الطبية، إلى جانب زيادة نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم.