المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة احتفالاً باليوم العالمي للمتبرع بالدم، تحت شعار «تزويد الجميع بدم مأمون»، وذلك تماشياً مع الشعار الذي رفعته منظمة الصحة العالمية احتفالاً بهذا اليوم، بغرض رفع مستوى الوعي بالحاجة العالمية إلى الإمداد بدم مأمون، والأدوار الحاسمة التي تؤديها عمليات التبرع بالدم في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.وتضمنت أجندة الحفل تكريم الجهات الداعمة لخدمات نقل الدم، وعدد من المتبرعين المنتظمين بالدم، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفقرات والعروض المصورة عن مشاركات المتبرعين بالدم في الدولة.

وأكد الدكتور حسين الرند أن دولة الإمارات حققت ريادة في تحقيق سلامة ومأمونية نقل الدم بالإضافة إلى أن نسبة التبرع الطوعي بالدم بلغت 100%. من جانبها قالت صفية الشامسي مديرة إدارة المختبرات ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة: يحرص المركز على تنظيم حملات منتظمة للتبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، نظراً لوجود حاجة دائمة للمتبرعين الذين يساعدون في إنقاذ حياة الكثيرين كل عام، سواء كان ذلك من خلال التبرع الاعتيادي الروتيني أو التبرع في الحالات الطارئة.