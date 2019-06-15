"وام " تشارك في جلسة بعنوان " الأخبار المزيفة " بالمؤتمر الدولي لوكالات الأنباء في صوفيا

المصدر: وام

أكد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات أن " وام " بوصفها الوكالة الرسمية للدولة أسهمت عبر نهجها الاستباقي و التناول للسريع للأخبار في تعزيز الثقة التي يتحلى بها الإعلام الوطني و دحض الشائعات و الحملات المغرضة الموجهة ضد الدولة.

واستعرض خلال كلمة ألقاها في جلسة بعنوان" الأخبار المزيفة" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء التي عقدت في العاصمة البلغارية صوفيا تحت شعار "مستقبل الأنباء " وأختتمت أمس بمشاركة 130 دولة .. التحديثات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا ومن ضمنها بثها بـ11 لغة إضافة إلى اللغتين العربية و الانجليزية.

وأكد الريسي أن التوسع في الخدمات الإخبارية للوكالة أسهم في ترسيخ الوجه الحضاري لدولة الإمارات و تعزيز صورتها الإيجابية لها، وإبراز إنجازاتها الرائدة عالميا فضلا عن شر رسالة الدولة القائمة على قيم التسامح و الوسطية والاعتدال.

وأشار إلى أن الدولة يقيم بها أكثر من 200 جنسية الأمر الذي يحتم الوصول إلى هذه الجنسيات بشكل مباشر عبر الإعلام الرسمي للدولة لدحض ما قد يصل إليهم من شائعات وتبيان الحقائق.

ونوه المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات في كلمته إلى اطلاق الوكالة تطبيق " محرر وام" الذي يتيح لصحفييها إمكانية إنجاز المواد الخبرية من أي مكان في العالم عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية وفق آلية مرنة تضمن لهم الجودة في عملية التحرير و سرعة البث ليضاف ذلك التطبيق المهم إلى تطبيق وام الإخباري إلى جانب إطلاق خدمة " مباشر وام" التفاعلية التي تتيح للجماهير الاطلاع على أحدث الأخبار المحلية و الإقليمية و العالمية لحظة بلحظة عبر شاشة إلكترونية تفاعلية إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجميع الأحداث بما يضمن توفير خدمة إخبارية متكاملة للجماهير.

كانت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء قد بدأت يوم الخميس الماضي و استمرت يومين تحت شعار "مستقبل الأنباء" بمشاركة 130 دولة من بينها دولة الإمارات ممثلة في وكالة أنباء الإمارات وام.