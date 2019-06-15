مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس المهارات المتقدمة

المصدر: وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرارا بتشكيل مجلس المهارات المتقدمة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

يأتي تشكيل المجلس في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للمهارات المتقدمة والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا و يعنى بمتابعة تنفيذها ومواءمة سياسات البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في مختلف الجهات الحكومية وخلق بيئة موحدة في الدولة تعزز من مفهوم التعلم المستمر وتطوير كفاءات الأفراد بما يتوافق مع أهداف استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.

ويضم المجلس في عضويته عددا من الجهات الحكومية والمحلية لضمان التنسيق والتعاون فيما بينها لتسهيل عملية تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع حيث يضم المجلس كلا من وزارات الاقتصاد و التربية والتعليم و الموارد البشرية و التوطين و المؤسسة الاتحادية للشباب و ممثل عن مكتب العلوم المتقدمة و ممثل من مكتب الذكاء الاصطناعي و الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي و هيئة المعرفة والتنمية البشرية .. فيما حدد القرار العضوية لمدة 3 سنوات.

وسيعمل المجلس ضمن اختصاصاته على إبداء الرأي ومراجعة المبادرات التي تهدف لصقل المهارات المتقدمة لدى جميع الفئات المستهدفة وتعزز من الاستمرار في إتاحة الفرص للتعلم و تطوير الذات سواء في المرحلة التعليمية أو العملية وما بعدها إلى جانب الاطلاع على أثر ونجاح البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في تطوير الموارد البشرية في الدولة وإبداء المشورة لمراجعة خطط العمل بما يتوافق مع الأهداف العامة للاستراتيجية وتوجهات الدولة.